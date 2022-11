Siracusa, Riccardo Gennuso papà per la seconda volta: è nato Corrado

L'onorevole Riccardo Gennuso, parlamentare di Forza Italia all'Ars, è diventato per la seconda volta papà. Alle 9,20 di questa mattina, all'ospedale Umberto I° di Siracusa , è nato il piccolo Corrado. Il neonato, così come la mamma, la signora Iole Rizza, stanno bene Il piccolo Gennuso pesa 3 chili ed 850 grammi. La signora Iole è stata assistita durante il parto dai medici del reparto neonatologia. Grande la felicità di papà e mamma per la nascita del secondo genito che adesso farà compagnia al piccolo Giuseppe jr. Felici anche i nonni, Pippo Gennuso e Corrado Rizza e Carmela Stella. A Riccardo Gennuso ed alla signora Iole le felicitazioni della redazione di Nuovo Sud.