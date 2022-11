Imbrattarono due auto della polizia locale di di Pachino, scoperti gli autori

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno individuato i responsabili dell’imbrattamento di due autovetture di servizio della Polizia Municipale: si tratta di due giovani del luogo, responsabili anche di altri fatti analoghi. I due, infatti, oltre ai mezzi del presidio di polizia comunale hanno vergato scritte sull’autovettura di un privato cittadino e sui muri di un istituto scolastico della zona. In particolare, i giovani hanno scritto sui muri della scuola “Non ci prenderete mai”: così non è stato, in quanto i Carabinieri si sono subito attivati, individuando i due giovani, che avevano ripreso in un video l’azione criminosa, forse con l’intento di pubblicarla sui social. Punto di svolta per l’identificazione il vestiario indossato, ritrovato in loro possesso. Oltre al telefono e ai vestiti, i Carabinieri hanno sequestrato anche le bombolette spray adoperate nella circostanza. La celere risposta data dai Carabinieri ha permesso di chiarire immediatamente la portata dell’evento, evitando che di esso venisse data una lettura distorta e foriera di allarme sociale.