Ragusa, false invalidità in cambio di mazzette: indagato medico di Siracusa

Assegni pensionistici, indennità di accompagnamento, false attestazioni di invalidità e benefici assistenziali in genere a persone sprovviste dei requisiti sanitari, il tutto in cambio di “mazzette” tra 500 e 2.000 euro. È quanto sarebbe emerso da un’inchiesta del NAS dei Carabinieri di Ragusa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, che avrebbe portato alla luce un meccanismo capace di truffare il sistema pensionistico grazie all'operato di un noto medico legale di Siracusa, libero professionista,

Lo specialista si sarebbe illecitamente adoperato per far conseguire ai suoi pazienti il riconoscimento di invalidità civile non spettante, o spettante in percentuale minore da quella poi conseguita, ovvero delle indennità di accompagnamento per le persone non autosufficienti, in assenza dei presupposti di legge. Le consulenze, per adeguare caso per caso la tipologia di intervento al beneficio richiesto, si sarebbero svolte presso lo studio privato del professionista che aveva un tariffario: 100 euro per il certificato introduttivo, da 500 a 2.000 euro a iter concluso.

Per alimentare il suo bacino di clientela il medico legale avrebbe sfruttato soggetti terzi, estranei all’ambiente sanitario, che si sarebbero occupati di procacciare materialmente i pazienti, nonché le sue conoscenze presso un patronato di Pachino; in alcune occasioni si sarebbe avvalso della compiacenza di altri medici specialisti per predisporre documentazione riguardante problematiche di salute dei richiedenti, del tutto o in parte mendaci, come fraudolente certificazioni di stati fisici e psicologici inesistenti oppure amplificati col solo fine di raggiungere le percentuali minime per il riconoscimento delle invalidità. I Carabinieri del Nas avrebbero osservato alcuni invalidi “furbetti” che alle visite dcell'Inps si sarebbero presentati zoppicanti, o spinti da un familiare sulla sedia a rotelle. Salvo, poi, ad essere stati fotografati dai militari mentre facevano la spesa, guidare l'auto, portare a spasso il cane.

Sarebbero state 15 le truffe scoperte e documentate con attività di intercettazione telefonica, riprese video-ambientali e acquisizioni documentali da parte del NAS dei Carabinieri di Ragusa. Le ipotesi di reato sono corruzione, falsità ideologica, falsità materiale, truffa in danni dello Stato. Per il medico legale è scattata la misura cautelare dell’interdizione dallo svolgimento della professione medica per la durata di 12 mesi, mentre, per i “pazienti” beneficiari delle indennità, il sequestro per equivalente delle somme di denaro erogate e costituenti il profitto del reato di truffa.