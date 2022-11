Beni culturali, prima domenica del mese, 6 novembre ingresso gratuito a Taormina, Naxos e Isola Bella

Con il mese di novembre scatta l’orario invernale in tutti i siti e i musei gestiti dal Parco Archeologico Naxos Taormina. Fino alla fine di febbraio, quindi, il Teatro Antico e l’Isola Bella a Taormina, il Museo e l’Area archeologica di Naxos – siti culturali aperti al pubblico tutti i giorni dell’anno – potranno essere visitati dalle 9 del mattino e fino alle 16 (orario dell’ultimo ingresso).

E domenica 6 novembre, la prima del mese, torna l’ingresso gratuito i tutti i siti su iniziativa della Regione Siciliana. Nel Parco archeologico di Naxos, come è ormai tradizione, sono in programma i laboratori didattici per i bambini a cura delle archeologhe di Civita Sicilia. Collaudato e apprezzatissimo dalle famiglie il prossimo, sul tema della natura. Si intitola “L’erbario dei miti” ed è dedicato alle piante del Parco e alle loro connessioni con la mitologia: gli ulivi, la vite, l’edera, le erbe aromatiche, i frutti e le moltissime specie tipiche della macchia mediterranea che popolano l’area archeologica. Si racconterà il loro uso nell’antichità – come l’ulivo, simbolo della dea Atena, donato agli atleti vincitori delle Olimpiadi - e poi la vite e l’edera legati al culto di Dioniso. I bambini realizzeranno un loro piccolo erbario. Si inizia alle 10 del mattino, il costo è di 3 euro a partecipante e occorre prenotarsi al nr. 335 730.4378.

(ph. Simina Clujescu)