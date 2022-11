Ragusa, Associazione Oltremodo: si presenta il libro “Ragazzi scalzi” di Maria Bruna Noto

Storie toccanti che si incrociano con i destini di persone che fuggono dalla guerra o dalla miseria. Storie che scolpiscono il cuore di chi lavora a loro stretto contatto. Store raccontate nel libro d’esordio di Maria Bruna Noto “Ragazzi scalzi” (editore Operaincerta) che sarà presentato sabato 5 novembre alle 18,30 nei locali dell’associazione “Oltremodo” (via Palermo, 127 a Ragusa). Dialogherà con l’autrice il poeta Pippo Di Noto e tra gli ospiti dell’evento anche la ragusana Lucrezia Di Matteo, Miss Italia Talento 2022. Oltremodo, l’associazione di professionisti e imprese di Ragusa, riapre dunque le sue porte agli eventi, dopo lo stop forzato a causa della pandemia. E lo fa con il primo di una serie di eventi che prevede tra l’altro, al termine della presentazione, la degustazione di “Domoda” il piatto tipico senegalese preparato per l'occasione da Tidiane Diallo. Il libro “Ragazzi scalzi” è un testo intimo e toccante, dove l'esperienza lavorativa incontra le esperienze di vita di tanti, tutte diverse eppure tutte simili. L'autrice rivive attraverso la protagonista il suo esordio lavorativo come educatrice per minori.