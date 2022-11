Modica, una sola agenzia di Banca Intesa per tutta la città: ed è caos

Ha chiuso da alcune settimane l'agenzia di Banca Intesa di Modica centro, in corso Umberto, e il servizio ad una clientela sempre più numerosa viene offerto solo dalla filiale hub di via Sacro Cuore, al quartiere Sorda. Qui devono recarsi tutti i clienti di Banca Intesa anche per un semplice prelievo bancomat. Da Modica centro, infatti, è stato eliminato anche lo sportello bancomat. Inevitabile, quindi, il caos nell'agenzia di Modica-Sacro Cuore, come inevitabili anche le code e le attese della clientela malgrado l'impegno dei dipendenti. Molti i clienti che protestano, soprattutto in concomitanza con le operazioni di inizio mese o di fine mese. Un nostro lettore ha documentato la confusione di oggi, 3 novembre, inviandoci una foto che testimonia i disagi della clientela.