Infermieri, nuovo contratto collettivo nazionale: ha firmato anche il NurSind

È stato siglato mercoledì 2 novembre, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità 2019/2021, firma che per la prima volta nella storia è stata apposta anche dal NurSind. Il precedente contratto collettivo non era stato firmato dal sindacato degli infermieri poiché si riteneva che ledesse la dignità dei lavoratori che aspettavano un minimo di riconoscimento dopo nove anni di blocco. La prima grande novità - nata grazie alla volontà del NurSind, mobilitatosi a Roma nell’ottobre 2020 - è l’indennità di specificità infermieristica, riconoscimento e valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dal personale infermieristico.

Il nuovo istituto dell’orario di lavoro sarà incentrato sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro introducendo il diritto a turnazione opposta per infermieri ed ostetriche genitori di figli minori di 12 anni, con particolare riguardo alla casistica riguardante genitori entrambi lavoratori turnisti, ed una programmazione della turnistica che deve essere formalizzata almeno entro il giorno 20 del mese precedente. Ed ancora nuovo sistema di classificazione del personale, modifica del calcolo dei permessi, riconoscimento del tempo della consegna e della vestizione, riconoscimento della formazione professionale facoltativo, reperibilità e tanto altro ancora.