Meloni incontra la presidente dell'Europarlamento, "corriamo per la legge di bilancio"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bruxelles dove nel pomeriggio incontra i vertici delle istituzioni europee.

Prima di vedere la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, la presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, e il presidente del Consiglio, Charles Michel, e Paolo Gentiloni.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Bruxelles per la sua giornata di incontri con i vertici delle istituzioni Ue, ha avuto un pranzo informale con il Commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni.

A quanto si apprende, è stato un incontro "piacevole e doveroso" con il commissario italiano durante il quale sono state affrontate a 360 gradi tutte le emergenze del momento, dal Pnrr all'energia, dalla guerra in Ucraina alle nuove regole del patto di stabilità. "Visita bagnata, visita fortunata". La premier Giorgia Meloni ha scherzato così, mentre entrava con Roberta Metsola nello studio della presidente dell'Eurocamera, sulla pioggia che ha accolto il capo del governo italiano a Bruxelles. Meloni e Mestola, dopo le foto al piano terra dell'Eurocamera, sono salite nello studio della presidente. L'incontro è durato corca un'ora e si è svolto in italiano: un faccia a faccia di venti minuti a cui è seguito un incontro allargato alle delegazioni di 40 minuti. "Domani ho il Consiglio dei ministri, perché stiamo correndo contro il tempo con la legge di bilancio" ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso dell'incontro con Roberta Metsola, secondo quanto si vede nel video diffuso dall'Eurocamera. "Sono molto contenta di aver scelto di venire qui per la mia prima visita internazionale, qui a Bruxelles e segnatamente al Parlamento: questa è una posizione chiara che l'Italia ha scelto di portare avanti" ha precisato Meloni .

Applausi e un coro "Giorgia, Giorgia": al termine dell'incontro con la presidente Roberta Metsola lasciando il Parlamento europeo Giorgia Meloni si è fermata anche per un selfie con alcuni sostenitori italiani. "Giuro che non li ho pagati", ha detto scherzando rivolta a Metsola. Ora la presidente è diretta alla sede della commissione Ue dove avrà il bilaterale con Ursula von der Leyen.