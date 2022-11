Siracusa, Giornata del Monumento ai Caduti alla Parrocchia del Pantheon

Domani pomeriggio, venerdì 4 novembre 2022 alle ore 18.30 presso la Parrocchia S. Tommaso Apostolo al Pantheon di Siracusa, si terrà la “Giornata del Monumento ai Caduti - Un patrimonio di Arte e di Memoria da conoscere e tutelare”.

A promuovere l’interessante iniziativa sono stati la sezione di Siracusa di Italia Nostra, associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nostra nazione, e la Parrocchia del Pantheon, in occasione della ricorrenza del IV novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in cui si ricordano tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato la propria vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere, valori immutati nel tempo, per i militari di allora e di oggi.

Il programma prevede la Celebrazione eucaristica alle ore 18.30 in suffragio dei Caduti di tutte le guerre e, a seguire, degli interventi, in forma dialogata, sull'importanza del monumentale Sacrario e sul pregio delle opere d'Arte in Esso custodite. Un’occasione per conoscere meglio ed apprezzare il monumentale Sacrario che la città di Siracusa volle edificare per i suoi Caduti della Grande Guerra.