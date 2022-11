Bronte, l'arcivescovo di Catania in visita all’ospedale

L’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, si è recato all’Ospedale di Bronte per far visita ai pazienti ricoverati e agli operatori sanitari.

Il presule è stato accolto dal direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza, accompagnato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, Giuseppe Di Bella e Antonino Rapisarda. Intervenuti anche il sindaco di Bronte, Giuseppe Firrarello, con l’assessore comunale alla salute, Angelica Prestianni, e il presidente della Commissione consiliare straordinaria sui problemi della Sanità locale, Ernesto Di Francesco; e il sindaco di Maletto, Giuseppe De Luca.

«Stimo il vostro lavoro - ha detto monsignor Renna rivolgendosi agli operatori presenti -. Il vostro servizio quotidiano migliora la quotidianità dei cittadini. L’Ospedale di Bronte - ha aggiunto - vive se stesso come un Ospedale della comunità. Ho visto anche una grande sinergia fra l’Amministrazione comunale e la Direzione dell’Azienda sanitaria. La prospettiva è che ospedali come questo rafforzino la loro presenza sul territorio a beneficio delle aree interne che senza la sanità e senza la scuola perderebbero dei presidi di civiltà».

Presenti per l’occasione anche il direttore medico del Presidio di Bronte, Salvatore Pillera; il direttore amministrativo dei Presidi di Bronte-Biancavilla-Paternò, Gabriella Licciardello; i direttori dei Dipartimenti di Chirurgia, Emergenza e Medicina, Giuseppe Reina, Giuseppe Rapisarda, Giorgio Battaglia; il direttore dell’Ufficio Tecnico, Francesco Alparone; i direttori delle Unità Operative dell’Ospedale, numerosi operatori, rappresentanti sindacali.