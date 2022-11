Comibleo: ecco come migliorare l’accoglienza dei visitatori a Ibla

Come migliorare l’accoglienza che può fornire Ibla ai visitatori? “Sembra opportuno fare una brevissima considerazione – spiegano dal Comibleo, il comitato spontaneo di residenti nella città antica di Ibla – sulle dichiarazioni del sindaco, fatte qualche tempo fa, circa la “mancanza di opinioni e di testimonianze dei turisti dai commenti e prese di posizione degli operatori economici e dei residenti”. Il Comibleo, da sempre, ha colloquiato con gli autisti degli autobus turistici, Ncc e Taxi provenienti dalle varie località, con i turisti, con le guide turistiche, con i gruppi e con i singoli visitatori lungo tutta Ibla, chiedendo le loro impressioni, le loro aspettative e cosa ritenessero necessario migliorare. Sono state evidenziate le seguenti più diffuse opinioni: ottima accoglienza degli operatori delle strutture ricettive, dei ristoratori e dei residenti aperti al dialogo e alla collaborazione, ma sono lamentati gli alti costi di ristorazione; mancanza di idonea area attrezzata per i pullman turistici, Ncc e Taxi e delle annesse strutture di prima accoglienza quali servizi igienici, di ristoro, informazioni e guide turistiche; eccessivo traffico interno e occupazione di suolo pubblico che ostacolano la fruizione del patrimonio artistico; monumenti Unesco, chiese e palazzi storici non fruibili; mancanza di itinerari da seguire e scarsa segnaletica turistica; inadeguati e insufficienti servizi igienici pubblici; detenzione di maleodoranti contenitori di rifiuti adiacenti alle attività di somministrazione esterna e transito di nauseanti furgoni per lo svuotamento; scarsa cura e manutenzione del verde pubblico”. Questi gli aspetti segnalati sulla scorta delle interviste effettuate dal Comibleo. “Naturalmente – dicono dal comitato – si tratta di stimoli dai quali sarà possibile partire per rendere ancora migliore la permanenza nella città antica”.