Viale Africa a Catania, buche di giorno e a luci rosse la sera.

Sul viale Africa, a Catania, servono interventi strutturali e maggiore sicurezza visto che si tratta di una delle principali arterie della città. Idee e proposte da presentare ai tecnici comunali per cominciare a renderle concrete il prima possibile. “Bisogna lavorare per dare alla cittadinanza un altro viale Africa- spiega il consigliere del II municipio Andrea Cardello- una zona più sicura per chiunque attraversi la strada, più decorosa per le famiglie che frequentano gli spazi verdi e la gente che pratica attività fisica. Qui oltre ai marciapiedi danneggiati, agli edifici abbandonati e alla carenza di pubblica illuminazione tiene banco il problema della prostituzione. Ragazze che praticano il mestiere più vecchio del mondo appena si fa buio lungo il viale Africa e nelle zone limitrofe come via Gorizia o piazza Galatea”. Tante le segnalazioni, le proteste e le lamentele dei cittadini a cui non seguono mai risposte concrete da parte dell’amministrazione comunale. “Questa parte della città è assolutamente abbandonata- continua Cardello- poco distante dal complesso fieristico delle Ciminiere e a pochi passi dalla Questura di Catania la zona pedonale è piena di buche, avvallamenti, pavimentazione danneggiata ed ogni altro tipo di rischio per l’incolumità dei pedoni”.