Pozzallo, in arrivo 36 migranti soccorsi a largo di Capo Murro di Porco

Un salvataggio di una trentina di migranti e' stato compiuto intorno alle 16 di questo pomeriggio a 50 miglia nautiche da Capo Murro di Porco, nel Siracusano. Un barchino con 36 persone a bordo, alcune delle quali in condizioni fisiche non buone, e' stato soccorso dalla nave Ile d'Ouessant, che batte bandiera francese. La nave, apprende l'AGI, e' diretta a Pozzallo, dove e' previsto l'arrivo intorno all'1.30 di stanotte. Non e' ancora chiaro se i mezzi della Capitaneria di porto effettueranno un trasbordo o se la nave entrera' nel porto di Pozzallo per fare sbarcare i migranti messi in salvo. Ancora senza un porto di sbarco invece le tre navi ong - Ocean Viking, Humanity 1 w Geo Barents - cariche di migranti e in attesa di assegnazione da giorni.