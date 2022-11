Siracusa, la Polizia denuncia tre persone per rissa

Alle 21 circa di giovedì sera, agenti delle Volanti sono intervenuti a Belvedere per la segnalazione di una rissa. Giunti sul posto, i poliziotti appuravano che un uomo di 46 anni si era recato a casa di due fratelli, di 29 e 24 anni, colpendo il maggiore con una mazza da baseball. A seguito di ciò, il fratello minore colpiva con un pugno al viso il quarantaseienne. Una vicina di casa intervenuta per sedare la rissa è stata colpita alla spalla riportando delle contusioni, mentre il quarantaseienne, accompagnato in ospedale per le cure del caso, riportava una frattura pluriframmentaria delle ossa nasali con prognosi di 20 giorni.

Le cause della rissa sono in fase di accertamento e i tre uomini sono stati denunciati per rissa aggravata.