Siracusa, Humanity da 14 giorni in mare con 179 migranti chiede di sbarcare

Dopo "due settimane nel limbo" Sos Humanity torna a chiedere l'assegnazione di un porto sicuro per i 179 migranti che da 14 giorni si trovano a bordo della Humanity 1, attualmente in acque internazionali a est di Siracusa. A bordo più di 100 minori non accompagnati e un bambino di sette mesi. l capitano della nave, fa sapere l'Ong all'Adnkronos, ha inviato "19 richieste per un porto di sbarco a tutte le autorità competenti, compresi i centri di coordinamento dei soccorsi di Malta e dell'Italia, ma nessuno porto sicuro è stato assegnato fino ad oggi". Sos Humanity "si aspetta che le autorità competenti dei più vicini stati costieri europei, Malta e Italia, assegnino immediatamente un luogo sicuro, come richiesto dal diritto internazionale".