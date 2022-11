Cappuccio (Cisl): Una task force in Sicilia contro l'emergenza energia

Dalla misura del credito di imposta agli incentivi all'autoproduzione di energia; dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi all'istituzione di un "fondo per la povertà energetica" e all'accelerazione delle procedure per il decollo delle rinnovabili. Ancora, dall'ampliamento dei beneficiari del bonus energia, che "andrebbe esteso alle famiglie con Isee fino a 30 mila euro" all'accelerazione dell'iter per realizzare i "termovalorizzatori, necessari per estrarre energia dall'indifferenziata non riciclabile né recuperabile". È un ventaglio d'interventi a tutto campo quello che la Cisl Sicilia ha proposto in occasione di un meeting svoltosi a Palermo: "Una serie di proposte avanzate nel solco degli indirizzi fissati dalla Cisl nazionale per un verso dalla Conferenza delle Regioni per un altro". E lanciata, si legge in una nota, con l'obiettivo di contribuire a portare l'Isola fuori dal tunnel in cui la guerra scatenata dalla Russia ha cacciato il continente, "evitando così il rischio della tempesta perfetta sulle famiglie e le imprese siciliane, tra escalation dei prezzi, aumento dei costi, lievitazione delle tariffe, spirale perversa persino sul fronte dei prodotti alimentari". "È per questo - ha sottolineato Sebastiano Cappuccio, segretario della Cisl Sicilia - che al neo-governatore Schifani chiediamo di costituire un tavolo di crisi che metta in campo una task force capace di fronteggiare l'emergenza a 360 gradi, andando incontro alle esigenze del commercio, del turismo, del manifatturiero, dell'agroalimentare. Del sistema degli enti locali". Cappuccio ha aperto oggi il meeting "Ridiamo luce alla Sicilia. Proposte concrete contro il caro energia", organizzato dal sindacato. E al quale, oltre al segretario, hanno preso parte Angelo Colombini, segretario confederale nazionale Cisl; Mario Alvano, segretario generale Anci Sicilia; Dhebora Mirabelli, presidente di Confapi Sicilia e Nico Torrisi, presidente di Federalberghi regionale.