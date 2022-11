Celebrazione del 4 Novembre, studenti protagonisti a Siracusa

Piazza IV Novembre, dove c'è la sede della Capitaneria è stata scelta a Siracusa come location per celebrare il 4 Novembre. Il Prefetto Giusi Scaduto e il Comandante Marittimo Sicilia Contrammiraglio Andrea Cottini hanno coinvolto per questa celebrazione gli studenti del capoluogo.

Alla scuola 'Nino Martoglio' è stata consegnata la bandiera nazionale con la seguente motivazione: per l’attività sempre ispirata all’interpretazione più alta dei valori universali che presidiano la formazione delle nuove generazioni, ponendo le basi per un sano sviluppo della coscienza civica. Non è stato il prefetto a leggere il messaggio di Sergio Mattarella, ma Federico uno dei ragazzi che hanno preso parte alla cerimonia. Il rappresentante del governo in provincia di Siracusa, ha consegnato le onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana”, concesse dal Presidente della Repubblica, a Concetta Pappalardo , funzionaria della Prefettura ed Giovanni Attard della Protezione civile. Presenti tra gli altri, anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia ed i neo eletti parlamentari all'Ars, Tiziano Spada, Riccardo Gennuso, Peppe Carta, Carlo Gilistro ed il deputato nazionale di Fdi, Luca Cannata.