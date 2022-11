Vittoria, nella chiesa di San Giovanni Battista l'ultimo saluto a Enzo Sauna

Si sono svolti nella chiesa di San Giovanni Battista a Vittoria i funerali di Enzo Sauna, 59 anni, accoltellato a morte dal 58enne Salvatore Guardiano, rinchiuso in carcere. L’autopsia eseguita dal medico legale Giuseppe Ragazzi ha accertato che la vittima è stata ferita con più coltellate, una delle quali è risultata letale. Secondo la tesi degli inquirenti, il presunto assassino si è scontrato con la vittima per un banale litigio, anzi, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe sentito preso in giro e così avrebbe voluto dargli una lezione, finita, però, in tragedia. Ad officiare il rito funebre, don Salvatore Converso. Il Comune di Vittoria è intervenuto economicamente assieme alla parrocchia e all’associazione San Vincenzo de Paoli. Ai funerali anche una rappresentanza dell'amministrazione comunale di Vittoria e della Polizia municipale.

FOTO FRANCO ASSENZA