Canicattini, celebrato anche dagli studenti il 4 Novembre

«Se non guardiamo al nostro passato, a quanti hanno lottato e sacrificato il bene supremo della vita per garantirci una Nazione unita, la Libertà, la Democrazia e la Pace, se non avremo sentimenti di gratitudine e rispetto nei confronti di coloro che indossano una divisa e oggi, come sempre, sono quotidianamente al nostro fianco, ci assistono in tanti servizi e vegliano sulla nostra sicurezza e sulla Pace, nel nostro Paese così come nelle missioni in cui sono impegnati all’estero, soprattutto in un momento difficile e delicato per i confini europei dove risuonano le armi e le strazianti grida di aiuto e di dolore del popolo ucraino, non potremo costruire un futuro migliore»

Così il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, stamani in occasione della celebrazione del 4 Novembre con la posa della corona d’alloro ai piedi del monumento ai caduti all’interno della Villa comunale di via Vittorio Emanuele, alla presenza dei componenti la Giunta, della Presidente del Consiglio comunale Loretta Barbagallo, dei Consiglieri comunali, del Comandante della Stazione Carabinieri, Maresciallo Sebastiano Pappalardo, del Comandante della Polizia Municipale Giuseppe Casella, degli studenti, dei dirigenti e dei docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” e del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, dei rappresentanti del Centro Diurno Anziani e delle realtà associative della città e i tanti cittadini che hanno partecipato alla cerimonia, accompagnati dal Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni.

Una celebrazione corale, collettiva, prima in Chiesa Madre per la Santa Messa celebrata dal parroco Don Sebastiano Ferla, e poi davanti al monumento ai Caduti di tutte le guerre alla Villa comunale, dove è stata deposta la corona d’alloro proprio dai giovani studenti canicattinesi, in un passaggio ideale del testimone dei valori della Pace, dell’Unità, della Libertà e della Democrazia richiamati dal Sindaco Paolo Amenta.

Valori testimoniati dagli interventi dei ragazzi delle scuole e dalla poesia dedicata alla tragedia del popolo ucraino di Vincenza “Nancy” Gianfriddo.