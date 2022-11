Covid, nel Ragusano si registra nuovo aumento di contagi

Torna a salire la curva dei positivi al Covid nel Ragusano nelle ultime 24 ore. Lo conferma il report Asp del 4 novembre. I positivi al covid in totale sono 607: 593 si trovano in isolamento domiciliare, 14 ricoverati in ospedale. Il numero dei morti è sempre di 627. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 5 Acate, 31 Chiaramonte Gulfi, 41 Comiso, 2 Giarratana, 16 Ispica, 202 Modica, 3 Monterosso Almo, 31 Pozzallo,

186 Ragusa, 20 Santa Croce Camerina, 36 Scicli, 51 Vittoria.