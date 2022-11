Cerimonie a Donnalucata e Scicli per la Giornata del 4 Novembre

Cerimonie a Donnalucata e Scicli per il 4 Novembre. Il corteo è partito dalla chiesa di Santa Caterina da Siena a Donnalucata, omaggiando la memoria del nocchiero Francesco Nigito, cui il porto è intitolato, medaglia d’argento al valor militare. Quindi la tappa al monumento ai Marinai d’Italia, dove il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha pronunciato un discorso per ricordare i patrioti che hanno servito la Nazione nella Marina Militare. Il secondo momento della cerimonia nella chiesa di San Giovanni Evangelista, in via Mormino Penna, a Scicli, dove è stata celebrata una santa messa in suffragio di quanti hanno sacrificato la vita per l’Italia.