Modica, furto con spaccata ai danni di una profumeria al Sacro Cuore (IL VIDEO)

Furto con spaccata intorno alle 5 di questa mattina ai danni della profumeria Mabù di via Sacro Cuore, al quartiere Sorda. Tre ladri hanno agito con spregiudicata sicurezza, in meno di tre minuti, infrangendo la vetrina del negozio con una Giulietta Alfa Romeo usata come ariete. Hanno arraffato tutto quello che era possibile portare via utilizzando dei cesti di plastica, come si vede nel filmato di una telecamera di videosorveglianza. I ladri hanno agito con i volti coperti e sono fuggiti prima che arrivassero sul posto le forze dell'ordine. Indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica. Non è la prima volta che la profumeria di via Sacro Cuore viene presa di mira dai ladri. Commercianti preoccupati e allarmati per la spregiudicatezza dell'azione criminale.