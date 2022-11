Droga, cartucce e denaro in casa: arrestato a Lentini presunto spacciatore

Agenti del Commissariato di Lentini, nel corso di un servizio di Polizia Giudiziaria finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, in flagranza dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento, un uomo di 34 anni, già conosciuto alle forze di polizia, in atto sottoposto alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Siracusa nel 2019.

In specie, l’arrestato, nel pomeriggio di ieri, veniva notato alla guida una Fiat Panda di colore rosso che procedeva a forte velocità da via Teodoro in direzione via Purazzeto.

Gli agenti, insospettiti dalla manovra azzardata, decidevano di fermare il soggetto che sin da subito manifestava un certo nervosismo e un fastidio al controllo di Polizia.

Gli operatori procedevano, pertanto, ad eseguire una perquisizione personale che veniva estesa all’autovettura, che consentiva di rinvenire e sequestrare 6 dosi di cocaina e 265 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Inoltre, gli investigatori del Commissariato si recavano a casa dell’indagato ove rinvenivano e sequestravano ulteriori 9 dosi cocaina e 1815 euro in contanti.

Nell’ambito dell’operazione di Polizia venivano sequestrate 12 cartucce da caccia calibro 12 e 1cartuccia da caccia calibro 16.

L’uomo, da attenti controlli esperiti, risultava essere percettore del reddito di cittadinanza, per il quale gli uomini diretti dal dirigente Alessandro Sciacca avviavano l’immediata procedura di revoca.

Al termine delle formalità di legge, l’arrestato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, veniva condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.