Il questore di Siracusa incontra gli atleti del Gruppo Fiamme Oro

Nella mattinata di ieri, il Questore Benedetto Sanna ha ricevuto i Poliziotti che fanno parte della squadra di calcio della Questura che già da tempo è impegnata in tutta la provincia in tornei interforze disputati a scopo benefico e sociale.

I valori dello sport e le regole della sana competizione agonistica, uniti ad un impegno nei confronti dei più bisognosi, sono la “mission” che contraddistingue l’operato della compagine calcistica della Questura aretusea.

Inoltre, nel pomeriggio, il Questore ha voluto visitare, insieme ad una rappresentanza della Questura, la palestra delle Fiamme Oro che tante soddisfazioni sta regalando al suo responsabile Diego Caldarella.

Il Questore ha colto l’occasione per complimentarsi con la diciottenne atleta Federica Lombardo che nei recenti campionati Youth, disputatisi in provincia di Cuneo, ha conquistato la medaglia d’argento.

Come già ribadito in altre occasione, la presenza della palestra della Polizia di Stato in un quartiere “difficile” della città è un presidio importante di legalità ed un veicolo di messaggi positivi e di un sano impegno dei giovani che così si avvicinano allo sport ed all’Istituzione Polizia.