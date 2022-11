Nella mattinata di ieri, agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, nei confronti di un uomo di 54 anni.

Lo stesso deve scontare una pena di un anno per il reato di evasione commesso in Siracusa nel Giugno del 2018.

Dopo gli adempimenti di legge, l’arrestato è stato condotto in carcere.