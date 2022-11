Precipita elicottero partito dalle Tremiti, 7 morti nel Foggiano

Una tragedia ha squarciato i cieli della Puglia dove un elicottero di linea tra Foggia e le isole Tremiti è precipitato mietendo 7 vittime. Nessuno dei passeggeri a bordo dell'elicottero A 109 marche di identificazione I-PIKI di Alidaunia è infatti sopravvissuto allo schianto, avvenuto nelle campagne di Castelpagano di Apricena.Sette le persone a bordo del velivolo che hanno perso la vita: Liza di soli 13 anni, Bostjan, Jon e MatejaCurk Rigler, tutti componenti di una famiglia slovena che era in vacanza. A perdere la vita anche il medico del 118 Maurizio De Girolamo, che era a fine turno e che ha preso il volo per tornare a casa, ma anche il pilota Luigi Ippolito e il co-pilota Andrea Nardelli.Sulla tragedia l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto l'apertura di un'inchiesta di sicurezza e l'invio di un team investigativo sul posto per cercare di capire cosa sia successo all'elicottero e quali siano le cause dello schianto.Al momento, le uniche certezze sono che l'elicottero è scomparso dai radar mentre era in volo, l'ultimo contatto radio con la torre di controllo è avvenuto intorno alle 9.30 circa nella zona della provincia foggiana tra San Severo e Apricena, nelle campagne dove poi è stato trovato. Per i passeggeri non c'è stato nulla da fare.Tanti i messaggi di cordoglio per la tragedia che ha colpito anche la comunità del comune foggiano dove il sindaco Antonio Potenza ha dichiarato lutto cittadino per la giornata di domani. "La nostra comunità è vicina alle famiglie delle vittime di questa immane tragedia", ha scritto il primo cittadino che ha rivolto un "affettuoso abbraccio mio e di tutti gli apricenesi" ai familiari.Lo schianto ha scosso la politica locale, a iniziare dal presidente della Regione Michele Emiliano che si trovava a Roma per la manifestazione per la pace, corteo lasciato "appena ricevuta la notizia del ritrovamento dell'elicottero", come ha chiarito lui stesso, rientrato "per stare vicino a tutte quelle persone che in questo momento stanno vivendo momenti di angoscia molto profonda e a coloro che hanno effettuato le ricerche e che dovranno gestire questa fase molto dolorosa e complessa dal punto di vista umano. A bordo dell'elicottero c'erano sette persone che hanno tutte perso la vita. È un momento terribile che ci lascia sgomenti".