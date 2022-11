Le sarebbe caduto sul braccio un armadietto a casa che le ha reciso la vena del polso. Una donna di 38 anni è stata soccorsa in un appartamento in corso Tukory a Palermo.

I sanitari del 118 sono intervenuti per medicarla e trasportare la paziente al Policlinico in codice rosso. Le condizioni sono gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti di polizia.