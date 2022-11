Modica, la morte di Peppe Firera: eseguita l'autopsia, lunedì i funerali

Si svolgeranno lunedì alle 15, nel Duomo di San Giorgio, a Modica, i funerali di Peppe Firera, il 42enne morto a causa di un infarto fulminante causato - questo il sospetto - dall'uso di anabolizzanti. Per avvalorare o meno questa ipotesi è stata eseguita l'autopsia, chiesta dai familiari. Saranno ora gli esami tossicologici a confermare o meno la relazione tra il decesso e l'uso di anabolizzanti, assunti per migliorare le performance in palestra.