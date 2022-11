Pallamano, l'AlbatroSiracusa sisveglia troppo tardi: il Sassari vince in casa

Sconfitta in trasferta per la Teamnetwork Albatro Siracusa battuta in Sardegna per 30-21 dal Sassari nell'ottava giornata del massimo campionato di pallamano maschile. I padroni di casa riescono nell'allungo finale soltanto dopo 10 minuti dall'inizio della ripresa dopo essere stati costretti ad inseguire per gran parte del primo tempo.Un problema alla caviglia per Souto Cueto priva nel momento decisivo della partita i siracusani di una pedina importante e i padroni di casa ne approfittano per cercare e trovare l'allungo decisivo nonostante il tentativo di resistenza dell'Albatro.(