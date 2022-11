Covid, contagi in aumento nel Ragusano e nuovo decesso

In aumento i contagi Covid nel Ragusane nelle ultime 24 ore; e c'è un altro decesso. I morti, quindi, dall'inizio della pandemia salgono a 628. Nel report Asp del 5 novembre le persone positive al Covid sono 622: 605 si trovano in isolamento domiciliare, 17 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 5 Acate, 25 Chiaramonte Gulfi, 40 Comiso, 2 Giarratana, 12 Ispica, 191 Modica, 3 Monterosso,

23 Pozzallo, 193 Ragusa, 20 Santa Croce Camerina, 31 Scicli, 60 Vittoria.