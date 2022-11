Sbarcati 144 migranti su 179 dalla Humanity1 a Catania: 35 restano a bordo

Sbarcati a Catania 144 dei 179 migranti giunti ieri sera a bordo della Humanity1. Lo riferisce la ong tedesca Sos Humanity secondo cui sulla nave sono rimaste, al termine dell'ispezione effetuata, 35 persone, "uomini adulti, senza problemi medici" che "le autorita' italiane sembra non vogliano lasciar sbarcare". La ong chiede "lo sbarco di tutti".

Sono 35 i naufraghi, e non 24 come appreso in precedenza dalla ong Sos Humanity, i naufraghi che restano a bordo della Humanity 1 al porto di Catania, al termine delle ispezioni.

Si tratta di uomini adulti, senza problemi medici.

"Non sono io il capitano, non decido io, ma lasciare il porto di Catania se non dovessero sbarcare tutti i migranti che sono a bordo della nave sarebbe illegale, perche' sono tutti profughi". Lo ha detto Petra Krischok, portavoce di Sos Humanity. "I primi a sbarcare - ha confermato - sono stati minorenni e bambini piccoli accompagnati dalle madri. I controlli sono ancora in corso, ma Catania non ci e' stato assegnato come porto sicuro".