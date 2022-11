Papa Francesco in Bahrein: "Unità e fratellanza per respingere egoismi e maldicenze"

- "Cerchiamo di essere custodi e costruttori di unità - osserva il Papa - per essere credibili nel dialogo con gli altri, viviamo la fraternità tra di noi. So che su questa strada voi offrite già un bell'esempio, ma la fraternità e la comunione sono doni che non dobbiamo stancarci di chiedere allo Spirito, per respingere le tentazioni del nemico, che sempre semina zizzania".Il Papa chiede ai cristiani di non dare spazio ad egoismo, divisioni, maldicenze e chiacchiere: "Le divisioni del mondo, e anche le differenze etniche, culturali e rituali, non possono ferire o compromettere l'unità dello Spirito" che come "sorgente di unità e di fratellanza contro ogni egoismo" conosce "l'unico linguaggio dell'amore, perché i diversi linguaggi umani non restino distanti e incomprensibili". E - prosegue il Papa - "abbatte le barriere della diffidenza e dell'odio, per creare spazi di accoglienza e di dialogo; libera dalla paura e infonde il coraggio di uscire incontro agli altri con la forza disarmata e disarmante della misericordia".