Atletica, il modicano Giuseppe Gerratana vince la Torino City Marathon e stabilisce il nuovo record personale

Oltre mille partecipanti alla maratona, più di duemila alla corsa di 10 chilometri. Sono i numeri della Torino City Marathon con partenza e arrivo in piazza Castello.

A vincere tra gli uomini Giuseppe Gerratana, 29enne di Modica: l'atleta dell'Aeronautica ha concluso il percorso in due ore e 13 minuti, stabilendo il suo record personale. Al di là dei risultati è stata una festa dello sport per i tanti partecipanti. La speranza degli organizzatori è che Torino torni a essere uno dei principali circuiti nazionali e internazionali della corsa. L'atleta dell'Aeronautica Militare classe 1992, alla sua seconda esperienza sulla distanza dopo il 2:18’33” registrato a Stoccolma qualche mese fa, si prende il lusso di trionfare a Piazza Castello in 2:13'00". Il podio è stato completato da Hicam Boufars in 2h13'49" e dal keniano Tatiyia Karbolo in 2h18'46". Poi Denis Mugendi Kiura (2h22'29") e Khalid Jbari (2h22'30").

Gerratana succede a Andrea Soffientini, primo nella T-Fast 42k dell'anno scorso.

Al femminile, come prevedibile, domina la keniana Dorine Jerop Murkomen, decima assoluta in 2:32'37". Podio completato da Claudia Marietta in 2h46'28" e Federica Cicognani in 2h51'47".