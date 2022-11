Barbiere accoltellato e ucciso a Castel Volturno: due fermati

E' un barbiere di 38 anni, Luigi Izzo, la vittima dell'omicidio avvenuto nella notte a Castel Volturno (Caserta). Secondo quanto ricostruito l'uomo si stava ritirando a casa con la moglie, ed era nei pressi del cancello di ingresso, quando è stato raggiunto dal 27enne con cui aveva in precedenza litigato e dal papà di quest'ultimo.

I due erano in auto. Il genitore del 27enne è sceso e dopo un diverbio ha colpito almeno quattro volte Izzo con un coltello da cucina che aveva preso nella sua abitazione. In caserma, davanti al sostituto di Santa Maria Capua Vetere Annalisa Imparato, l'uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità, spiegando di aver agito per "difendere mio figlio". Intanto sono stati fermati due uomini, padre e figlio, per l'omicidio avvenuto nella notte a Castel VolturnoL'accusa nei confronti dei due è di omicidio volontario per il padre che avrebbe sferrato le coltellate e di concorso per il figlio 27enne. Secondo una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri di Mondragone che seguono le indagini all'origine dell'omicidio ci sarebbe stata una lite scoppiata tra il 27enne e il fratello della vittima in un bar. Durante la lite il barbiere avrebbe difeso il fratello, poi si sarebbe diretto a casa insieme alla moglie. Nei pressi dell'abitazione sarebbe scattato il raid punitivo finito nel sangue.