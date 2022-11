Presidente Inps: il Reddito di cittadinanza soltanto a chi ha bisogno

"Sono totalmente d'accordo a che le erogazioni vadano a chi effettivamente ne ha diritto secondo i requisiti di legge. Da parte sua l'Inps ha sempre svolto con responsabilità e competenza la funzione di ente erogatore ai sensi delle norme di legge". Così all'ANSA il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, che spiega come i controlli ex ante dell'Istituto abbiano"permesso di intercettare indebiti". La premier Giorgia Meloni torna sui rave illegali: "E' finita l'Italia nella quale alcuni rispettano le regole e altri no", scrive sui social riproponendo il video della conferenza stampa di venerdì sera.-