Ha accoltellato la compagna ed è stato fermato in strada dai carabinieri mentre aveva ancora il coltello in mano. Il fatto è avvenuto verso le 12 a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari. L'uomo, Stevan Sajn di 50 anni, e la compagna, Metusev Slobodank di 48 anni, entrambi di nazionalità serba, erano ospiti un un centro di accoglienza per migranti.