Attraccata nel porto di Catania la Geo Barents: a bordo 572 migranti

E' attraccata al porto di Catania la nave ong Geo Barents di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, con 572 migranti a bordo, sta per entrare in porto a Catania. In corso le operazioni di ormeggio. La nave ha ricevuto l'autorizzazione delle autorità italiane per valutare i casi di vulnerabilità a bordo. Scendono dalla Geo Barents di Medici senza frontiere i primi migranti che erano a bordo della nave arrivata oggi al porto di Catania. Si tratta di tre gestanti, cinquanta minori non accompagnati e dieci minori con le rispettive famiglie. Sulla nave si trovano in questo momento i medici dell'Usmaf che nel continuano ad effettuare le loro visite ai migranti per individuare eventuali persone fragili da far sbarcare.