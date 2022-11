Comiso, incidente stradale in centro: tra i quattro feriti ci sono due bambini

Incidente stradale nel centro di Comiso, in via Generale Girlando, all'angolo con via Einstein. Per cause da accertare si sono scontrati un Suv e una Citroen. Il bilancio è di quattro feriti che sono stati trasportati all'ospedale Guzzardi di Vittoria dalle ambulanze del 118 intervenuti sul posto insieme alla Polizia, ai Vigili del fuoco e alla Polizia municipale. Tra i feriti anche due bambini in tenera età. Le condizioni dei feriti non sembrano destare preoccupazione.

FOTO: FRANCO ASSENZA