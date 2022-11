Viagrande, all'Istituto oncologico del Mediterraneo due corsi per volontariato

Giovedì 10 novembre, alle 15.30 saranno inaugurati: il 6° Corso base gratuito per il volontariato socio sanitario ed il 6° Coro base gratuito per il volontariato clown Rinascendo. L’ evento sarà ospitato presso l’aula convegni dell’istituto Oncologico del Mediterraneo, a Viagrande. Si tratta di corsi rivolti a tutti coloro che desiderano mettere a disposizione, gratuitamente, in corsia, il loro tempo. I corsi sono promossi ed organizzati dall’ associazione di Volontariato “Rinascendo” con il gratuito patrocino dell’Arnas Garibaldi. Le lezioni, previste per il 16 e il 24 novembre ed il 1° dicembre, saranno tenute da personale qualificato ed esperto ovvero: medici, specialisti, clown professionisti, presso l’aula Dusmet dell’ospedale Garibaldi centro, dalle 15.30 alle 19.30.

Alla fine del percorso formativo verrà sostenuta una prova di idoneità, uno stage formativo all’interno dei Centri convenzionati e sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Durante la cerimonia di inaugurazione dei corsi sono previsti momenti di riflessione sul delicato ruolo del volontario e riconosciuti dei meriti alle associazioni di volontariato che si sono particolarmente distinte durante l’emergenza pandemica da Covid 19.