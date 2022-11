In Calabria si fermano le vittorie del Catania: contro il Cittanova finisce 0 - 0

Si ferma la corsa del Catania sul campo dei calabresi del Cittanova. Non riesce ai rossazzurri conquistare la decima vittoria di fila e la gara finisce a reti inviolate. Mille i tifosi al seguito del Catania che speravano miglior sorte da questa partita, un po' brutta e priva di emozioni. Il pari estermno lascia il Catania in piena tranquilllità e sempre a più otto dalla diretta inseguatrice.

Prestazione opaca da parte degli uomini di Ferraro, imbrigliati da un avversario che ha chiuso ogni spazio. Poche idee a centrocampo e tanta confusione in attacco anche e soprattutto nel secondo tempo quando sul terreno di gioco c'erano contemporaneamente Sarao, Russotto, Giovinco e De Luca. Si ferma, quindi, a 9 la striscia di vittorie consecutive ottenute dai rossazzurri ma, nonostante questo pareggio, il Catania prosegue il proprio cammino verso l'obiettivo finale: il ritorno tra i professionisti.

Da segnalare al 95' con un episodio dubbio in area di rigore del Cittanova con Sarao che viene atterrato in maniera dubbia da parte di un difensore locale ma l'arbitro lascia proseguire scatenando le ire di Ferraro che, su segnalazione dell'assistente, viene espulso dall'arbitro Nigro. Altri due minuti di recupero, ma la gara finisce 0 a 0.

I RISULTATI DELLA X GIORNATA

Acireale - San Luca 1-1

Canicatti' - Vibonese 0-2

Castrovillari - S. Maria Cilento 1-1

Cittanova - Catania 0-0

Citta' di S. Agata - Mariglianese 4-0

Lamezia Terme - Licata 1-1

Paterno' - Locri 1-0 R

eal Aversa - Trapani rinviata

Sancataldese - Ragusa 3-0

CLASSIFICA: Catania 28 punti; Lamezia Terme 20; Vibonese 19; Sant'Agata, Real Aversa, Locri 15; Ragusa 14; Paternò 13; Licata, Trapani, Canicattì, SM Cilento, Castrovillari 12; Acireale, San Luca 11; Sancataldese 10; Cittanova 5; Mariglianese 3. Real Aversa due gare in meno SM Cilento e Trapani una gara in meno