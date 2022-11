Calcio. Il Canicattini supera il Frigintini in rimonta (3 - 1)

Dopo tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pareggio) il Frigintini calcio Città di Modica si arrende in trasferta al Città di Canicattini ed interrompe così la piccola striscia di risultati utili. Eppure il match era iniziato sotto buoni auspici per il gol del vantaggio realizzato da Orazio Caccamo, che aveva finalizzato al meglio una verticalizzazione di Davie Calabrese ed aveva battuto il portiere locale per il gol dello 0-1. Quasi in chiusura di tempo arrivava, però, il gol del pareggio per la formazione locale, lo realizzava Germano da vero opportunista qual è il centravanti canicattinese. Le due squadre vanno al riposo sul risultato di 1-1 e al rientro sul terreno di gioco sono i canarini locali a rendersi più aggressivi e pericolosi dalle parti di Graziano Ruffino, che al 12’ non è attento così come in altre circostanze e capitola per la seconda volta su conclusione di Miceli. Il vantaggio galvanizza l’undici locale che inizia un arrembaggio costante che porta al terzo gol realizzato ancora da Germano al 29. Il tecnico rossoblù -Samuele Buoncompagni- a corto di riserve adeguate sostituisce Gugliotta e Calabrese con Pisana e Leocata ma ormai l’inerzia della gara sembra segnata favorevolmente per il Città di Canicattini. “Abbiamo avvertito più del dovuto l’assenza a centrocampo di Noukri -dirà a fine gara il tecnico rossoblù Buoncompagni- e le precarie condizioni fisiche dei due atleti che poi ho dovuto sostituire. Adesso ci sarà la sosta di due settimane -aggiunge- e in questo lasso di tempo speriamo di recuperare tutti nella piena efficienza fisica; per recuperare posizioni che possa gratificare il potenziale tecnico della squadra”.