Usa, Biden:voto di Midterm cruciale per i prossimi 20 anni

"Tra due giorni si terranno elezioni che influenzeranno la nostra storia per i prossimi 20 anni".

Lo ha detto Joe Biden ad un evento elettorale a Yonkers, nello stato di New York, a sostegno della candidata governatrice democratica Kathy Hochul.

Nel voto dell'8 novembre si scontrano "due visioni completamente diverse dell'America", ha sottolineato il presidente Usa.

Una donna tra i partecipanti al comizio è svenuta mentre Biden stava parlando. Il presidente si è interrotto e ha chiesto l'intervento di un medico. "Andrà tutto bene", ha rassicurato Biden che poi ha aspettato che la donna venisse soccorsa e ha ripreso a parlare, ma solo per pochi minuti.