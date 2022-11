Calcio di Promozione, salta la panchina del Vittoria: esonerati l'allenatore Alessio Catania e l'assistente Angelo Turco, squadra affidata a Ottone

La sconfitta interna per 1 a 0 inflitta dal Gela al Vittoria fa "saltare" la panchina biancorossa. La società vittoriese, infatti, ha esonerato l'allenatore Alessio Catania e l'assistente Angelo Turco. La società, dopo aver ringraziato i due tecnici per il lavoro svolto, ha affidato momentaneamente la squadra a mister Enzo Ottone, attuale allenatore della Juniores. Per il nome del nuovo tecnico del Vittoria bisognerà attendere i prossimi giorni.