Ad Augusta e a Ferla carabinieri incontrano studenti

Nel giorno delle celebrazioni dell’Unità Nazionale e della giornata delle Forze Armate sono state aperte alla cittadinanza le caserme della Compagnia Carabinieri di Augusta e della Stazione Carabinieri di Ferla.

Ad Augusta il Comandante della Stazione, Luogotenente C.S. Paolo Cassia, ha accolto le classi quarte e quinte degli Istituti Comprensivi O.M. Corbino e Salvatore Todaro, mentre a Ferla, il Comandante della Stazione, Maresciallo Capo Roberto Rabbito, ha ospitato le classi quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo Valle dell’Anapo.

Ai giovani studenti sono stati illustrati i compiti dell’Arma dei Carabinieri nel territorio e, per la prima volta, hanno avuto la possibilità di vedere come è strutturata una Caserma dell’Arma. È stata loro data anche la possibilità di osservare da vicino le autovetture e le moto in dotazione all’Aliquota Radiomobile. L’evento ha suscitato molto interesse da parte degli studenti, degli insegnanti e dei genitori che hanno accompagnato i giovani studenti.