Regione, deputato Ars Peppe Carta: servono risposte su spese energia

"E' un'esperienza nuova anche per tanti giovani parlamentari come me. È chiaro che portiamo innovazione in un'assemblea che negli ultimi anni è stata oggetto di discussione, soprattutto su questioni legate al bilancio e sui fondi della Comunità europea, tenteremo di dare ai Comuni delle risposte in merito anche al contenimento della spesa energetica". Così il neo eletto deputato all'Ars Giuseppe Carta, 38 anni, di Popolari e Autonomisti, e sindaco di Melilli, in provincia di Siracusa, parlando con i giornalisti a margine della sua cerimonia di accoglienza.