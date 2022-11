Meloni alla Cop27, accolta da al Sisi e Guterres

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all'International Convention Center di Sharm el-Sheikh per la cerimonia inaugurale degli incontri di alto livello della Cop27, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite.

La premier - accompagnata nella giornata dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto - è stata accolta dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

Meloni ha incontrato, a margine del vertice Onu sul clima, il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog. Nel corso della mattinata ha avuto un faccia a faccia anche con il primo Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak e con il primo ministro della Repubblica federale democratica di Etiopia, Abiy Ahmed.

Meloni vede premier Etiopia, rafforzare legami su energia Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un incontro bilaterale molto cordiale a margine dei lavori della CoP 27 con il Primo Ministro della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia, Abiy Ahmed. Il Presidente del Consiglio ha espresso soddisfazione per la recente conclusione dell'"Accordo per una pace duratura attraverso la cessazione delle ostilità" tra il Governo etiopico e il Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino ed ha sottolineato l'importanza di una sua efficace attuazione per il bene del popolo etiopico e la stabilità del Corno d'Africa.Meloni e Abiy hanno richiamato gli storici rapporti bilaterali e discusso delle opportunità di rafforzamento dei legami economici soprattutto in campo energetico. Il Presidente Meloni ha sottolineato come la collaborazione con l'Africa sia centrale per la politica estera italiana.

''Dobbiamo affrontare molte sfide, ma il cambiamento climatico è la più grande. Questa Cop27 dovrà tenere traccia delle promesse. Dobbiamo fare tutto il possibile per mantenere" l'obiettivo di limitare il riscaldamento climatico "a 1,5 gradi" rispetto ai livelli pre-industriali "a portata di mano", ha scritto in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in concomitanza con l'avvio della Cop27 a Sharm El Sheikh. "L'Europa mantiene la rotta'', ha aggiunto.

Meloni-Sunak,risposta unitaria all'aggressione all'Ucraina Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un incontro bilaterale molto cordiale a margine dei lavori della CoP 27 con il Primo Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak. Lo comunica palazzo Chigi. Nel colloquio Meloni e Sunak hanno discusso le principali sfide che la Comunità internazionale deve affrontare, prima fra tutte l'esigenza di una risposta unitaria all'aggressione russa all'Ucraina, e hanno sottolineato l'importanza della cooperazione tra Italia e Regno Unito in ambito G7 e NATO. Insieme l'Italia e il Regno Unito potranno rafforzare il legame transatlantico. Meloni e Sunak hanno inoltre ribadito la volontà di lavorare insieme per sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali tra Roma e Londra.

Meloni vede Herzog, valori comuni, lotta antisemitismo Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi un incontro molto cordiale ai margini della COP 27 a Sharm El Sheikh con il Presidente dello Stato di Israele Isaac Herzog.Lo comunica Palazzo Chigi.Lo scambio si è concentrato sull'eccellente collaborazione bilaterale e sulla transizione energetica. Il premier si è detta pronta a collaborare con il futuro nuovo Governo israeliano per rafforzare il partenariato italo-israeliano nell'ambito industriale e tecnologico e nel settore delle tecnologie pulite per l'ambiente. E' stata condivisa una forte assonanza sulla difesa dei valori comuni a partire dalla lotta all'antisemitismo.

Lagarde, clima è fattore chiave anche per la Bce Il cambiamento climatico è uno dei fattori di cui deve tener conto la Bce nel condurre la politica monetaria: "se non teniamo conto del suo impatto sulla nostra economia, rischiamo di perdere di vista una parte cruciale del nostro lavoro nel mantenere la stabilità dei prezzi". Lo scrive la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel blog della banca centrale in occasione del vertice Cop27.