Ragusa, stagione concertistica "Melodica": alla Camera di commercio il percussionista Rosario Gioeni

Continua con “Ritmo” la 27esima stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell'anima”, diretta da Diana Nocchiero. Al centro dello spettacolo di sabato 12 novembre alle ore 20.30 (con ingresso al pubblico alle ore 20.00), presso l'auditorium della Camera di Commercio di Ragusa, ci sarà il musicista Rosario Gioeni e la sua marimba, un particolare strumento, talvolta sconosciuto al pubblico, che sposa bene tradizione ed innovazione. “Ritmo” propone un recital di marimba solista, un genere di concerto innovativo con questo affascinante strumento in legno, le cui possibilità timbriche vanno ben oltre le comuni aspettative sulle percussioni. Il biglietto di ingresso ha un costo di 5 euro e l'ingresso è gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 o al 349 2993208, o visitare il sito www.melodicaweb.it.