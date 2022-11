Pallanuoto, sorteggio degli ottavi di finale di Euro Cup: l'Ortigia pesca il superfavorito Savona

La Lega di pallanuoto ha effettuato il sorteggio degli ottavi di finale di Euro Cup. Urna poco benevola per l'Ortigia, che pesca il forte Savona di mister Angelini, una delle favorite per la conquista del trofeo, in una sfida tutta italiana. L'andata si disputerà il 30 novembre in Liguria, mentre il ritorno si giocherà il 14 dicembre in Sicilia.

Ecco il quadro completo degli ottavi di finale:

RN SAVONA (ITA) – CC ORTIGIA (ITA)

CN NOISY LE SEC (FRA) – TRIESTE PALLANUOTO (ITA)

PARTIZAN BEOGRAD (SRB) – PANIONIOS GSS (GRE)

STEAUA BUCHAREST (ROU) – CSM ORADEA (ROU)

A HID VASAS PLAKET (HUN) – BVK CRVENA ZVEZDA (SRB)

BUDAPESTI HONVED (HUN) – SZOLNOKI DOZSA (HUN)

PRIMORAC KOTOR (MNE) – EN TOURCOING (FRA)

VK SABAC (SRB) – CN BARCELONA (ESP)

A caldo, il commento del tecnico dell'Ortigia, Stefano Piccardo: “Solo il Vasas sarebbe stato peggio del Savona. Detto questo, incontriamo una squadra con la quale lo scorso anno abbiamo lottato fino alla fine per arrivare nelle prime quattro in Italia, un'ottima formazione, allenata benissimo. Sarà un ottavo di finale splendido, certo non capisco come mai Ortigia e Savona, che sono arrivate prime, si scontrano agli ottavi; è strano vedere due squadre italiane che hanno vinto i gironi del secondo turno sfidarsi già adesso. Rimango sempre più basito per i criteri di scelta della LEN, ma va bene così, sotto a chi tocca. Sono convinto che sarà una battaglia sia lì che qui. E credo che neanche il Savona sarà felice del sorteggio con noi”.

Nella foto, Stefano Piccardo (Credits Maria Angela Cinardo - Mfsport.net).