Tropea, grande partecipazione alle celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale

La Patria non è un concetto fuori moda neppure per voi a cui abbiamo insegnato ad essere cittadini del mondo. Patria significa il calore della famiglia, degli affetti, delle tradizioni, le radici che ci legano ai nostri avi, il senso di comunità che contraddistingue il luogo in cui siamo nati, la nostra lingua, le nostre tradizioni, le personalità illustri e il popolo laborioso che ne hanno scritto la storia, il sangue che ci lega a chi ci ha preceduto e a chi ci seguirà. Non potremo essere cosmopoliti se non avremo un’identità nazionale che ci connota, ci contraddistingue, ci fa esistere, ci segna come appartenenti ad un popolo. Amiamola la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra cultura, non solo oggi e nelle feste che la celebrano ma nella quotidianità che ci forma facendoci diventare cittadini, nei piccoli gesti di cura dei nostri luoghi, nel rispetto delle regole, nella difesa dei deboli, nell’aiuto a chi ha bisogno, nella correttezza dei comportamenti che rifuggono ogni forma di violenza, di arroganza, di prepotenza, scegliendo sempre di rispettare l’altro, seguendo i principi del Neminem laedere, del Non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facessero a te; dell’ama il prossimo tuo come te stesso.

Sono, questi, alcuni dei passaggi dell’intervento del Sindaco Giovanni Macrì in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata Nazionale delle Forze Armate, che ha visto testimoni della simbolica e tradizionale deposizione della corona ai piedi del monumento ai Caduti, la forte partecipazione di scuole, associazioni, forze dell’ordine e forze armate.