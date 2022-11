Carmelo Chiaramonte e Alfio Antico ambasciatori in Australia con la prima mondiale dello spettacolo AJU FAMI

AJU FAMI, concerto gastronomico per pentole e tamburi è lo spettacolo ideato dallo chef Carmelo Chiaramonte e dal musicista Alfio Antico che l’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne ha scelto di far debuttare in prima mondiale il prossimo 19 novembre nell’ambito del programma della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

Giunta ormai alla sua VII edizione, la Settimana della cucina italiana nel mondo quest’anno avrà come tema “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta” e per dare risalto a questi concetti I’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne presenterà in particolare un programma dedicato a “Sicilia, Giardino del Mediterraneo”, con eventi sulla storia culinaria, botanica e artistica dall’isola.

Il debutto di AJU FAMI è in calendario il 19 novembre all’Abbotsford Convent di Melbourne.

Lo spettacolo, con la regia di Vincenzo Cascone, è una performance incentrata sulle trame intime dei suoni del lavoro artigianale. Un concerto per suoni di cucina e rumori di tamburo per raccontare l’origine espressiva del Simposio mediterraneo raccontato da Ateneo e da Epicuro.

In 12 canzoni, tra i rumori di cucina e il fiato dei tamburi, si realizza uno dei piatti icona del giardino mediterraneo: il cous cous che viene preparato sul palco e servito agli ospiti dopo il concerto. Armonie, padelle sonanti, pentolame raccontate in 90 minuti di felicità epicurea».

«La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo - dichiara il direttore dell’Istituto italiano di cultura di Melbourne Angelo Gioè - è un momento qualificato dell’ampia strategia di promozione integrata avviata e coordinata dal MAECI e rafforza la connotazione della cucina e del settore agroalimentare come componenti distintive del Brand Italiano.

Oltre al concerto Aju Fami, lo chef Carmelo Chiaramonte interverrà presso il migliore ristorante italiano della città, Grossi Florentino, con le sue Perle gastronomiche, esplorando ricette e sapori dal III secolo a.C ad oggi.»

NELLA FOTO, da sinistra: Antico, Chiaramonte e Cascone